В каком ряду все слова пишутся СЛИТНО ? 1. (Леонид)андреевский рассказ, (пол)луны, (мясо)молочный; 2. (Пан)Европа, (не)договаривая самого главного, с утра (не)здоровится; 3. (Не)достает знаний, (в)виду болезни, встретиться ...

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В каком ряду все слова пишутся СЛИТНО ? 1. (Леонид)андреевский рассказ, (пол)луны, (мясо)молочный; 2. (Пан)Европа, (не)договаривая самого главного, с утра (не)здоровится; 3. (Не)достает знаний, (в)виду болезни, встретиться (в)последствии; 4. Афиши (не)расклеены, никем (не)одолимый, говорить (в)растяжку.

Автор: Гость