Помогите написать конспект по истории на тему:"Появление городов после раздробле??ности на Руси"

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Владимиро-Суздальская Русь. Модульное обучение. Возникновение самостоятельных княжеств в XII-XIII вв. Возникновение самостоятельных княжеств на Руси в XII-XIII веках. Новгородская боярская респ-ка. Новгородская республика. Экскурсия. Осн. этапы разв. феод. строя на Руси. Политическая раздробленность на Руси. Возникновение самостоятельных княжеств. Деловая игра. Раздробленность на Руси. Раздробленность русских земель. Россия в период раздробленности. Обобщающий. Рус. земли и княжества в ХI- 1-й пол. XIII вв. Феод. раздробл-сть на Руси. Удельная Русь (вторая половина XIII–XV вв.). Удельный период русской истории. Феодальная раздробленность. Феодальная раздробленность на Руси. Феодальная раздробленность на Руси. Феодальная раздробленность на Руси. Обобщающий. Феодальная раздробленность.