Твердое вещество полученное при длительном прокаливании мела растворили в избыт??е воды.При пропускании через образовавшийся раствор оксида серы (IV) образовалось 202г кислой соли.Составьте уравнения происходивших реакций
Химия
Твердое вещество полученное при длительном прокаливании мела растворили в избыт??е воды.При пропускании через образовавшийся раствор оксида серы (IV) образовалось 202г кислой соли.Составьте уравнения происходивших реакций
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