Функции правоохранительных органов
Обществознание
Функции правоохранительных органов
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1) конституционный контроль 2) прокурорский надзор 3) расследование правонарушений 4) обеспечение безопасности 5) исполнение судебных решений 6) оперативна- розыскная деятельность 7) охрана общественного порядка 8) оказание юридической помощи 9) профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений
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