Что еще потребовала фея от Элизы, героини сказки "Дикие лебеди"? ( кроме того, что она сшила рубашки из крапивы. )

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Что еще потребовала фея от Элизы, героини сказки "Дикие лебеди"? ( кроме того, что она сшила рубашки из крапивы. )

Автор: Гость