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Иелик форма!! что это помогите!!
Қазақ тiлi
Иелик форма!! что это помогите!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Иелік форма- дікі,нікі, тікі- Мысалы: Ол кітап ағамдікі.
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