ДАМ 20 баллов!! ПОМОГИТЕ ПРОСКЛОНЯЙТЕ!!

Гость: Гость:

1. В первом склоняются только четыре и шесть целых, а "пятых" остается неизменным (кроме Т.П.). Шесть целых четыре пятых, шести целых четырех пятых, шести целым четырем пятым, четыре целых шесть пятых, шестью целыми четырьмя пятыми, о шести целых четырех пятых. Это же просто: просклонять кол-венные числительные. 2. 50.8 и 0.5 склоняются по одному принципу. И.Пятьдесят целых восемь десятых Р. Пятидесяти целых восьми десятых Д. Пятидесяти целым восьми десятым В. В.П.=И.П. Т.Пятидесятью целыми восемью десятыми П.О пятидесяти целых восьми десятых 3. И Нуль целых пять десятых Р Нуля целых пяти десятых Д Нулю целым пяти десятым В И.П.=В.П. Т Нулью целыми пятью десятыми П О нуле целых пяти десятых (Я не уверена, нУля или нОля.)) 4. Что там написано? Попробуй разобрать сам(-а) на примере №1, чтобы разобраться. Три целых две пятых. И да, ты даешь 6, а не 20.) Должно быть так. :)