Текст розповідь чому треба берегти дерева 5 речень коротких дуууууууууууже потрі??но на украхнській мові

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Декотрі люди не знають, що буде якщо вирубити всі дерева, хоча наслідки будуть смертельні. Дерева дають кисень, а за допомогою кисню ми дихаємо. Також дерева дають їхні плоди, а за допомогою плодів дерева ми їмо. Людина без їжі може прожити до 45 днів, а без повітря від 3 до 5 хвилин ! Отже дерева потрібно берегти та саджати нові. Якщо б кожна людина на Землі зберегла одну сторінку зошита, тоді вийшло б зберегти 1 гектар лісу !