Какие корни у слов: какао, самбо, зарево, тоскливо, одинаково, юношество.
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Какие корни у слов: какао, самбо, зарево, тоскливо, одинаково, юношество.
Ответ(ы):
Гость:
К тоскливо - корень тоск к одинаково -одинаков к юношество юнош к зарево я не знаю к самбо самбо корень потому что это словарное слов у какао корень какао)) потому что слово тоже из ин яз
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