"Песня про купца Калашникова" певали под ... звон? а)гуслярный в)цимбальный с)гит??рный d)свирельный
Литература
"Песня про купца Калашникова" певали под ... звон? а)гуслярный в)цимбальный с)гит??рный d)свирельный
Ответ(ы):
Гость:
В песне говорится о (певали под гуслярный свон)
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