Заметка на тему 1)Дружба - это ответственно; и 2) Счастье - это состояние души.
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Заметка на тему 1)Дружба - это ответственно; и 2) Счастье - это состояние души.
Ответ(ы):
Гость:
Заметка №1: не забудь, что дружба - это ответственно и не подводи своих друзей. Заметка №2: счастье - это состояние души, будь счастливым!
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