Фермеры Iван ,Назар i Тарас виростили разом 612 т ячменю та подiлили врожай мiж собою. Iвану 5/17 усього врожаю,Назару 9/16 решты. Скiльки тонн ячменю отримав Тарас?
Математика
Фермеры Iван ,Назар i Тарас виростили разом 612 т ячменю та подiлили врожай мiж собою. Iвану 5/17 усього врожаю,Назару 9/16 решты. Скiльки тонн ячменю отримав Тарас?
Ответ(ы):
Гость:
612:17*5=36*5=180 т ячменя Ивану 612-180=432 т ячменя Назару и Тарасу 432:16*9=27*243 т ячменя Назару 612-(180+243)=612-423=189 т ячменя Тарасу 180+243+189=612тонн всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова