Фермеры Iван ,Назар i Тарас виростили разом 612 т ячменю та подiлили врожай мiж собою. Iвану 5/17 усього врожаю,Назару 9/16 решты. Скiльки тонн ячменю отримав Тарас?

Математика
Фермеры Iван ,Назар i Тарас виростили разом 612 т ячменю та подiлили врожай мiж собою. Iвану 5/17 усього врожаю,Назару 9/16 решты. Скiльки тонн ячменю отримав Тарас?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
612:17*5=36*5=180 т ячменя Ивану                                                                     612-180=432 т ячменя Назару и Тарасу                                                           432:16*9=27*243 т ячменя Назару                                                                      612-(180+243)=612-423=189 т ячменя Тарасу                                                    180+243+189=612тонн всего
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