Цветик,научи меня сочинять стихи-составить схему садись, Гунька, на этот стул -со??тавить схему шурупчик! ты до сих пор спишь?-составить схему какие я стихи сочинил, братцы!-составить схему

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Цветик,научи меня сочинять стихи-составить схему садись, Гунька, на этот стул -со??тавить схему шурупчик! ты до сих пор спишь?-составить схему какие я стихи сочинил, братцы!-составить схему
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так? ( Я например, точно не знаю, ты в коментах напиши 1 или 2 или вообще не то) Сегодня  ярко светит солнце.
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