Спишите пословицы,раскрывая скобки и расставляя пропущенные знаки препинания.Де??причастия записывайте приёмом поморфемного письма.Упр.597
Русский язык
Спишите пословицы,раскрывая скобки и расставляя пропущенные знаки препинания.Де??причастия записывайте приёмом поморфемного письма.Упр.597
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Прямые a и b пересекаются.Можно ли провести такую прямую , которая пересекает прямую a и паралельна прямой b? Ответ обоснуйте.
Українська мова
Текст розповідь чому треба берегти дерева 5 речень коротких дуууууууууууже потрі??но на украхнській мові
Русский язык
Цветик,научи меня сочинять стихи-составить схему садись, Гунька, на этот стул -со??тавить схему шурупчик! ты до сих пор спишь?-составить схему ...