СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! морфемный состав сов затрещали , залились
Русский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! морфемный состав сов затрещали , залились
Ответ(ы):
Гость:
За - приставка трещ - корень а,л- суффикс и - окончание за- приставка ли - корень л,и - суффикс, сь- возвратный суффик
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