Материальная культура средневекового Казахстана

Гость: Гость:

Содержание Введение Глава 1. Культура племен и народностей Казахстана в раннем средневековье 1.1 Рост городов 1.2 Развитие материальной культуры 1.3 Развитие духовной культуры Глава 2. Культура Казахстана в XIV – XV вв. 2.1 Материальная культура 2.2 Духовная культура Глава 3. Культура Казахского ханства вXV – XVII вв. 3.1 Изменения в развитии материальной культуры 3.2 Традиции, обычаи и обряды казахов Заключение Список используемых источников Введение Актуальность. Казахская народность, прошедшая долгий период формирования, в процессе которого принимало участие множество племен и народов, занимает важное место в истории Евразии и является одним из древнейших этносов. Она является преемницей культурного наследия всех народов,принявших участие в ее становлении, поэтому казахский народ – один из богатейших народов в культурном плане. Культура казахов вплоть до ХХ века оставалась кочевой, но не смотря на это, за многие тысячелетия прошла путь развития не менее сложный и интересный культур других народов. Кочевые казахи выработали свой способ мышления и общественной организации, которая является синтезом познавательных форм Запада и Востока. В результате этого смешения наибольшее развитие получили традиции,обряды и обычаи. На территории Казахстана с VI в до начала XIII в. существовали, последовательно сменяя друг друга вплоть до монгольского нашествия, Западно-Тюркский, Тюргешский, Карлукский каганаты, государства огузов, караханидов, кимеков, кыпчаков. После монгольского нашествия, в начале XIII в. сложились улусы Монгольской империи Джучи и Джагатая, давшие затем жизньАк-Орде, Моголистану, а позже - Казахскому ханству. Все эти государства имели смешанную экономику. Племена скотоводов соседствовали с племенами земледельцев, степь и город дополняли друг друга. Города Тараз, Отрар, Испиджаб, Талхир стояли на Великом Шелковом пути, который соединял в древности и средневековье Запад и Восток: Японию, Корею и Китай с Центральной