Помогите пожалуйста. Вычислите: (2,48 + 3 5/9 * 1 1/8) / (6,1-3,7)
Математика
Помогите пожалуйста. Вычислите: (2,48 + 3 5/9 * 1 1/8) / (6,1-3,7)
Ответ(ы):
Гость:
(2,48 + 3 5/9 * 1 1/8) / (6,1-3,7) = 2,7 3 5/9 * 1 1/8 = 32/9* 9/8 = 4 2,48 + 4 = 6,48 6,1 - 3,7 = 2,4 6,48 :2,4= 2,7
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