ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! ответьте на вопрос к документу

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ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! ответьте на вопрос к документу
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Ответ(ы):
Гость:
А какой вопрос, а то что то не видно  ?
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