Окрестный, опастный, областной какой лишний

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Окрестный, опастный, областной какой лишний
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Гость:
Опастный лишнее слова
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