Всем привет. помагите с задачей с дробями!В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7всех оващей,то их осталось на 150 кг больше,чем продали . Сколько килограммов оващей превизли в магазин?

Математика
Всем привет. помагите с задачей с дробями!В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7всех оващей,то их осталось на 150 кг больше,чем продали . Сколько килограммов оващей превизли в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-2/7*2=3/7 это мы нашли разницу 150÷3*7=350(кг) овощей привезли в магазин ответ:350 кг овощей привезли в магазин проверим: 350÷7*2=100(кг) продали 350-100=250(кг) осталось 250-100=150 кг больше чем продали все верно
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