Всем привет. помагите с задачей с дробями!В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7всех оващей,то их осталось на 150 кг больше,чем продали . Сколько килограммов оващей превизли в магазин?

Математика

Всем привет. помагите с задачей с дробями!В магазин привезли овощи.Когда продали 2/7всех оващей,то их осталось на 150 кг больше,чем продали . Сколько килограммов оващей превизли в магазин?

Автор: Гость