Выпишите из Бородино эпитеты и олицетворения. К примеру: Эпитеты:дым летучий,и т д Олицетворения: Из всего произведения.
Литература
Выпишите из Бородино эпитеты и олицетворения. К примеру: Эпитеты:дым летучий,и т д Олицетворения: Из всего произведения.
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