2целые6239 8568мых несократимая дробь???
Математика
2целые6239 8568мых несократимая дробь???
Ответ(ы):
Гость:
2 6239/8568=2 367/504 (сокращаем на 17)
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