Помогите составить рассказ: цифра, цветок, цепи, яйцо, курица, цыплята, колодец, водица, молодица, девица, теплица, огурцы, крыльцо, кольцо. СРРЧНО ПОМОГИТЕ
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Помогите составить рассказ: цифра, цветок, цепи, яйцо, курица, цыплята, колодец, водица, молодица, девица, теплица, огурцы, крыльцо, кольцо. СРРЧНО ПОМОГИТЕ
Ответ(ы):
Гость:
Цифра жила у себя на линейке, а ночью она убежала из дома побежала в курятник. там она увидела курицу и цыплят, цыплята были маленькие . цифра подошла к несчастной курице которая плакала -что случилось -спростла цифра курица встала и цифра увидела огромное яйцо. цифра начала думать и ходить вокруг цепи. у цифры была подруга девица, и жила она в теплицы. цифра пошла к ней ха помощью. когда цифра пришла она увидела девицу на крыльце. -что случилось -спросила цифра она показала кольцо в колодце . цифра позвала друга цифру 6 и они достали кольцо все в месте. девица угостила цифры кушать огурцы и пить водицы. а потом уже было утро и цифра пошли домой в линейку .
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