В антониме к какому слову нужно писать в корне букву Т.густой (суп) длинный,горький,частый?

Русский язык
В антониме к какому слову нужно писать в корне букву Т.густой (суп) длинный,горький,частый?
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