19. Вычеркните в чище 363230242 три цифры так чтобы получавшего число делилось на 14. В ответе укажите одно такое число Ответ . ‚ 20. Заяц прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении " единичный отрезок за прыжок Скол...
Математика
19. Вычеркните в чище 363230242 три цифры так чтобы получавшего число делилось на 14. В ответе укажите одно такое число Ответ . ‚ 20. Заяц прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении " единичный отрезок за прыжок Сколько существует различных точек и координатной прямой в которых заяц может оказаться сделав 11 начиная прыгать из начала координат ? Ответ . Ё
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Гость:
Там нужно вычеркнуть из этого числа 322
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