190 упр. паже 15 баллов

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190 упр. паже 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тянет косулю ключонка , с голоду еле жива. Амбар маленький и чистый , без сусеков , с ладно сделанным , как в избе , полом. Василиса схватила ухват , наставили рогами на него. Стояло поблизости большое с овином гумно, ядреный амбар . Я принес в дом с десяток поленьев, открыл печную задвижку , вьюшки и заслонку. Красным полымем заря вспыхнула.
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