190 упр. паже 15 баллов

Гость: Гость:

Тянет косулю ключонка , с голоду еле жива. Амбар маленький и чистый , без сусеков , с ладно сделанным , как в избе , полом. Василиса схватила ухват , наставили рогами на него. Стояло поблизости большое с овином гумно, ядреный амбар . Я принес в дом с десяток поленьев, открыл печную задвижку , вьюшки и заслонку. Красным полымем заря вспыхнула.