Периметр треугольника АВС17/20 сторона АВравна 17/50 м.сторонаВС на 9/50 короче АВ.Найди длину АС
Математика
Периметр треугольника АВС17/20 сторона АВравна 17/50 м.сторонаВС на 9/50 короче АВ.Найди длину АС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(ABC)=17/20 м BC=AB-9/50=17/50-9/50=8/50 м AC=P(ABC)-AB-BC=17/20-17/50-8/50=17/20-25/50=17/20-1/2=17/20-10/20=7/20 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
На сколько процентов надо уменьшить абсолютную температуру газа при увеличении его объема в 7 раз,чтобы давление упало в 10 раз?