Коэффициент эластичности предложения равен?

Экономика
Коэффициент эластичности предложения равен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляется по формуле, где Q1 — количество до изменения; Q2 — количество после изменения; Р1 — цена до изменения; Р2 — цена после изменения.
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