Как определить глаголы в неопределёном времени
Русский язык
Как определить глаголы в неопределёном времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо задать вопрос . Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? что сделать?(ПИТЬ,ВЫПИТЬ)
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