Используя цифры 3,4,5, причем каждую только один раз,состав множество трехзначных ч??сел А. сколько элементов содержится в множество А?
Математика
Используя цифры 3,4,5, причем каждую только один раз,состав множество трехзначных ч??сел А. сколько элементов содержится в множество А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
345,453,534,435,543,354 и т.д.
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