Запишите все целые числа ,заключенные в промежутке между заданными числами на координатной прямой .пожалуйста.
Математика
Запишите все целые числа ,заключенные в промежутке между заданными числами на координатной прямой .пожалуйста.
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Ответ: -2,-1,0,1,2,3,4
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