Озеро в Африке возникшее в результате преграждения речной долины потоком лавы
География
Озеро в Африке возникшее в результате преграждения речной долины потоком лавы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озеро в Африке возникшее в результате преграждения речной долины потоком лавы єто Виктория
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