Термометр посетили в сосуд со льдом.Его температура -20 градусов С,Сколько градусо?? будет показывать термометр,если лед охладить еще на 3 градусов С?

Математика

Термометр посетили в сосуд со льдом.Его температура -20 градусов С,Сколько градусо?? будет показывать термометр,если лед охладить еще на 3 градусов С?

Автор: Гость