Термометр посетили в сосуд со льдом.Его температура -20 градусов С,Сколько градусо?? будет показывать термометр,если лед охладить еще на 3 градусов С?
Математика
Термометр посетили в сосуд со льдом.Его температура -20 градусов С,Сколько градусо?? будет показывать термометр,если лед охладить еще на 3 градусов С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-23 ______________________
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