На сколько процентов надо уменьшить абсолютную температуру газа при увеличении его объема в 7 раз,чтобы давление упало в 10 раз?
Физика
На сколько процентов надо уменьшить абсолютную температуру газа при увеличении его объема в 7 раз,чтобы давление упало в 10 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся законом: P*V/T - const P*V/T = (P/10)*(7*V)/(n*T) P*V/T = 7*P*V /(10*n*T) 7/(10*n)=1 10*n=7 n=0,70 Давление уменьшилось на 30%
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