На сколько процентов надо уменьшить абсолютную температуру газа при увеличении его объема в 7 раз,чтобы давление упало в 10 раз?

Физика

На сколько процентов надо уменьшить абсолютную температуру газа при увеличении его объема в 7 раз,чтобы давление упало в 10 раз?

Автор: Гость