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1960 тонн ÷ 8 = ? пж скажите
Математика
1960 тонн ÷ 8 = ? пж скажите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1960тонн÷8=245 Тоже в тоннах
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