Пожалуйста, напишите срочно 10 фразеологических оборотов щас у меня контролка

Гость: Гость:

1. бить баклуши 2. перемывать кости 3. съесть пуд соли 4. работать спустя рукава 5. с гулькин нос 6. несолоно хлебавши 7. когда рак на горе свистнет 8. после дождичка в четверг 9. филькина грамота 10. сломя голову