Пожалуйста, напишите срочно 10 фразеологических оборотов щас у меня контролка

Русский язык
Пожалуйста, напишите срочно 10 фразеологических оборотов щас у меня контролка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. бить баклуши 2. перемывать кости 3. съесть пуд соли 4. работать спустя рукава 5. с гулькин нос 6. несолоно хлебавши 7. когда рак на горе свистнет 8. после дождичка в четверг 9. филькина грамота 10. сломя голову
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
60000 мм в кубе=600 см в кубе верное это оавенство?
Ответить
География
1.Соленая вода замерзает при температуре ... А)положительной Б)равной нулю В)отриц??тельной 2.С глубиной температура вод Мирового океана изменя...
Ответить
Геометрия
Геометрииия, 9 класс, центральные и вписанные углы - 1,3,5,7
Ответить
Русский язык
Помогите,пожалуйста Страничку (цывра 4)
Ответить
Английский язык
Write questions for the underline answers? 1 I'm reading a fashion magazine. 2 He's arriving at 9.30. 3 Barbara's wearing a new skirt! 4 I'...
Ответить