Пожалуйста, напишите срочно 10 фразеологических оборотов щас у меня контролка
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Пожалуйста, напишите срочно 10 фразеологических оборотов щас у меня контролка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. бить баклуши 2. перемывать кости 3. съесть пуд соли 4. работать спустя рукава 5. с гулькин нос 6. несолоно хлебавши 7. когда рак на горе свистнет 8. после дождичка в четверг 9. филькина грамота 10. сломя голову
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