1.Длина одного куска телеграфного провода 15,8 м. Второй кусок длиннее первого на 36см. Найдите длину второго куска провода. 2.вычислите:14,4:4*0,25 3.представьте дробь 5/4 в виде десятичной дроби. 4.Округлите число 97,526 до с...
Математика
1.Длина одного куска телеграфного провода 15,8 м. Второй кусок длиннее первого на 36см. Найдите длину второго куска провода. 2.вычислите:14,4:4*0,25 3.представьте дробь 5/4 в виде десятичной дроби. 4.Округлите число 97,526 до сотых. 5.Конфеты надо развесить и упаковать в пакеты по 0,15 кг в каждый.Сколько таких упаковок получится,если имеется 2кг конфет? 6. Пирог массой 1,6 разрезали на 6 равных кусков.Найдите массу каждого куска(в кг), округлив результат до тысячных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 15,8+0,36=16,16 2.14,4:(4*4)=144/160=0,9 3.5/4=1,25 4.97,53 5.2:0,15=200/15= 14 целых 6.0,267 кг
Гость:
1. 36 см=0.36м 15.8+0.36=16.16 см второй кусок $$$$$$$ 2.14.4÷4×0.25=0.9 $$$$$$$$ 3. 5/4=1.25 $$$$$$$$$ 4. 97.53 $$$$$$$$$$$ 5. 2÷0.15=13 пакетов по 0.15 кг и останется 0.05 кг конфет $$$$$$$$ 6. 1.6÷6=0.267 кг
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