1.Длина одного куска телеграфного провода 15,8 м. Второй кусок длиннее первого на 36см. Найдите длину второго куска провода. 2.вычислите:14,4:4*0,25 3.представьте дробь 5/4 в виде десятичной дроби. 4.Округлите число 97,526 до с...

Математика

1.Длина одного куска телеграфного провода 15,8 м. Второй кусок длиннее первого на 36см. Найдите длину второго куска провода. 2.вычислите:14,4:4*0,25 3.представьте дробь 5/4 в виде десятичной дроби. 4.Округлите число 97,526 до сотых. 5.Конфеты надо развесить и упаковать в пакеты по 0,15 кг в каждый.Сколько таких упаковок получится,если имеется 2кг конфет? 6. Пирог массой 1,6 разрезали на 6 равных кусков.Найдите массу каждого куска(в кг), округлив результат до тысячных.

Автор: Гость