Бригаде штукатуров нужно отремонтировать 66 квартир.Когда они отремонтировали несколько этажей по 6 квартир на каждом этаже,им осталось отремонтировать 24 квартиры.Сколько этажей они уже отремонтировали?

Математика

Бригаде штукатуров нужно отремонтировать 66 квартир.Когда они отремонтировали несколько этажей по 6 квартир на каждом этаже,им осталось отремонтировать 24 квартиры.Сколько этажей они уже отремонтировали?

Автор: Гость