Бригаде штукатуров нужно отремонтировать 66 квартир.Когда они отремонтировали несколько этажей по 6 квартир на каждом этаже,им осталось отремонтировать 24 квартиры.Сколько этажей они уже отремонтировали?
Математика
Бригаде штукатуров нужно отремонтировать 66 квартир.Когда они отремонтировали несколько этажей по 6 квартир на каждом этаже,им осталось отремонтировать 24 квартиры.Сколько этажей они уже отремонтировали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66-24=42 кв отремантировали 42/6=7 7 этажей
Гость:
66-24=42 квартиры отремонтировали 42:6=7 этажей отремонтировали 24:6=4 этажа осталось
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