1.Учень придбав 7 зошитив по b грн за кожен,писля чого в нього залишилось 37 грн.Склади формулу для обчислення килькости грошей x,яки були в учня перед купивлею зошитив,та знайди значення x,якщо b=3. 2.Учневи на придбання а з...

Математика

1.Учень придбав 7 зошитив по b грн за кожен,писля чого в нього залишилось 37 грн.Склади формулу для обчислення килькости грошей x,яки були в учня перед купивлею зошитив,та знайди значення x,якщо b=3. 2.Учневи на придбання а зошитив по 4 грн за кожен не вистачило 8 грн.Склади формулу для обчислення килькости грошей у,що були в учня пид час купивли зошитив,та знайди значення у,якщо а=9.

Автор: Гость