1.Учень придбав 7 зошитив по b грн за кожен,писля чого в нього залишилось 37 грн.Склади формулу для обчислення килькости грошей x,яки були в учня перед купивлею зошитив,та знайди значення x,якщо b=3. 2.Учневи на придбання а з...
Математика
1.Учень придбав 7 зошитив по b грн за кожен,писля чого в нього залишилось 37 грн.Склади формулу для обчислення килькости грошей x,яки були в учня перед купивлею зошитив,та знайди значення x,якщо b=3. 2.Учневи на придбання а зошитив по 4 грн за кожен не вистачило 8 грн.Склади формулу для обчислення килькости грошей у,що були в учня пид час купивли зошитив,та знайди значення у,якщо а=9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*b+37=x якщо b дорівнює 3 то в учня спочатку було: 7*3+37=58 грн. a*4-8=y якщо а дорівнює 9 то в учня було 4*9-8=28 грн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
визнач відстань між містами Львів і Харків через Київ якщо 1 см на малюнку відповідає 100 км ( 9,5 см )
Математика
Бригаде штукатуров нужно отремонтировать 66 квартир.Когда они отремонтировали несколько этажей по 6 квартир на каждом этаже,им осталось отремонтиро...