1)Гомологом этана является вещество с формулой: А.СН3-СН2=СН3 Б.СН2=СН-СН3 В.СН=-С-СН3 Г.СН3СООН 2)Установите соответствие: КЛАСС СОЕДИНЕНИЯ: 1.Одноатомные спирты 2.Карбоновые кислоты 3.Альегиды 4.Предельные углеводо...
Химия
1)Гомологом этана является вещество с формулой: А.СН3-СН2=СН3 Б.СН2=СН-СН3 В.СН=-С-СН3 Г.СН3СООН 2)Установите соответствие: КЛАСС СОЕДИНЕНИЯ: 1.Одноатомные спирты 2.Карбоновые кислоты 3.Альегиды 4.Предельные углеводороды ФОРМУЛА: А.СН3С=О-ОН Б.С2Н5ОН В.С3Н7С=О-Н Г.С2Н2 Д.С4Н10 3)Формула ацетиленного углеводорода, содержащего 7 атомов углерода: А.С7Н10 Б.С7Н12 В.С7Н14 Г.С7Н16 4)запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: СаС2- больше C2H2- больше CH3COH- больше CH3CH2OH У третьей реакции укажите тип.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)г (уксусная к-та) 2)1-б (этиловый спирт) 2-а (уксусная к-та) 3-в (изомасляный альдегид) 4-д (бутан) 3)б (гептин) 4)СаС2+H2O⇒Ca(OH)2+C2H2 C2H2+H2O⇒CH3COH CH3COH+H2⇒CH3CH2OH
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