1.Как сказывается сжигание горючих ископаемых,добываемых из недр Земли-нефти,каменного угля,сланцев,торфа,-на состоянии атмосферы? 2.Перечислите основные источники загрязнения природных вод. 3. Опишите неблагоприятные последств...

Гость: Гость:

1. Ну тут разрушается озоновый слой. 2. Заводы, пикник на природе. 3. Это пагубно влияет на здоровье всех живых существ, ведь лес очищает воздух. 5. их исстребление, Вырубка лесов. 6. Радиация многолетняя