1.Как сказывается сжигание горючих ископаемых,добываемых из недр Земли-нефти,каменного угля,сланцев,торфа,-на состоянии атмосферы? 2.Перечислите основные источники загрязнения природных вод. 3. Опишите неблагоприятные последств...
Биология
1.Как сказывается сжигание горючих ископаемых,добываемых из недр Земли-нефти,каменного угля,сланцев,торфа,-на состоянии атмосферы? 2.Перечислите основные источники загрязнения природных вод. 3. Опишите неблагоприятные последствия вырубки леса. 4. Охарактеризуйте влияние хоз. деятельности человека на состояние почвы по следующим позициям: а) химические изменения б)физические изменения 5. Приведите примеры негативного влияния хоз. деятельности человека на животный мир 6. Перечислите экологически вредные факторы ядерных взрывов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ну тут разрушается озоновый слой. 2. Заводы, пикник на природе. 3. Это пагубно влияет на здоровье всех живых существ, ведь лес очищает воздух. 5. их исстребление, Вырубка лесов. 6. Радиация многолетняя
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