1)Какова масса соснового бруска, имеющего такие же размеры, как и дубовый массой 40кг? 2)сколько весит керосин объемом 18,75 литров?

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1) Делим плотность дуба на плотность сосны (кг/м3) и получаем коэффициент (во сколько раз дуб плотнее и соответственно тяжелее сосны). 40 кг множаем на энтот коэффициент - в результате получаем массу соснового бруса тех же размеров. 2) 147 ньютонов.