1)красная граница фотоэффекта для цезия 653 нм .найти скорость фотоэлектронов выбитых при облучении цезия фиолетовым светом с длиной волны 400 нм
Физика
1)красная граница фотоэффекта для цезия 653 нм .найти скорость фотоэлектронов выбитых при облучении цезия фиолетовым светом с длиной волны 400 нм
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Применить две формулы: 1) длиеа красноволновой границы, 2) уравнение Эйнштейна
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