1)красная граница фотоэффекта для цезия 653 нм .найти скорость фотоэлектронов выбитых при облучении цезия фиолетовым светом с длиной волны 400 нм

Физика

1)красная граница фотоэффекта для цезия 653 нм .найти скорость фотоэлектронов выбитых при облучении цезия фиолетовым светом с длиной волны 400 нм

Автор: Гость