1)найти работу выхода и кинетическую энергию электронов вырванных с поверхости металла светом с частотой 3*10^14 Гц если красная граница фотоэффекта для этого металла 3*10^14 Гц 2)определить импульс и энергию фотонов излучения ...

Гость: Гость:

В первой задаче наверняка есть ошибка. В условие говориться, что электроны вырваны. Работы выхода для меня есть, т.к. она величина постоянная для всех металлов. Но вот кинетическая энергия равна 0. т.е. электроны не вырваны. т.к. не наблюдается условие для фотоэффекта.