1)мощность электрического утюга 0,5кВт. Какое количество теплоты выделится в нём за 2 часа? 2)перечислите известные вам способы услиления магнитного поля катушки с током. 3)Величина фокусного расстояния рассеивающей линзы 2...
Физика
1)мощность электрического утюга 0,5кВт. Какое количество теплоты выделится в нём за 2 часа? 2)перечислите известные вам способы услиления магнитного поля катушки с током. 3)Величина фокусного расстояния рассеивающей линзы 20 см.определите оптическую силу этой линзы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. D= 1/ F = 1/ 0,2= 5 дптр 2. ввести сердечник увеличить чяисло витков увеличить силу тока 1. Q=A= P*t= 500 Вт * 7200с= 3600000 Дж;
Гость:
1)Q=A=500*1200=600000 Дж 2)чем больше витков в катушке тем сильнее действие ее магнитное поле 3)оптическая сила это величина диоптрия (Д) значит Д=1/20=0.05 дптр
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