1.найдите наибольшое целое решение неравенства 5.4-х больше 1.2 8-3х больше 18 2.наидите наименьшие целое решениетнеравенства -2х-3 меньше 4 10-1/3х меньше 0.1

Алгебра

1.найдите наибольшое целое решение неравенства 5.4-х больше 1.2 8-3х больше 18 2.наидите наименьшие целое решениетнеравенства -2х-3 меньше 4 10-1/3х меньше 0.1

Автор: Гость