1.найдите наибольшое целое решение неравенства 5.4-х больше 1.2 8-3х больше 18 2.наидите наименьшие целое решениетнеравенства -2х-3 меньше 4 10-1/3х меньше 0.1
Алгебра
1.найдите наибольшое целое решение неравенства 5.4-х больше 1.2 8-3х больше 18 2.наидите наименьшие целое решениетнеравенства -2х-3 меньше 4 10-1/3х меньше 0.1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х>1,2-5,4 х<4,2 ответ: 4 -3х>18-8 -3х>10 х<-3 1/3 ответ: -4 -2х<7 х>-3,5 ответ:-3 -1/3х<0,1-10 -1/3х<-9,9 х>29,7 ответ: 30
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