из 1 ц свежих яблок получается 16кг сушёных.Сколько потребуется свежих яблок чтобы получить 80кг сушёных?Сколько сушёных яблок можно получить из полутонны свежих? ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ КАК САМУ ЗАДАЧУ ЗАПИСАТЬ??????
Математика
из 1 ц свежих яблок получается 16кг сушёных.Сколько потребуется свежих яблок чтобы получить 80кг сушёных?Сколько сушёных яблок можно получить из полутонны свежих? ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ КАК САМУ ЗАДАЧУ ЗАПИСАТЬ??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц св.яблок - 16 кгсушёных ? ц св.ябок - 80 кг сушёных 0,5 т св.яблок - ? кг сушёных 1) 80 х 100 : 16 = 500 кг = 5 ц = 0,5 тонны свежих яблок 2) 500 х 16 : 100 = 80 кг сушёных яблок
Гость:
В одном центнере 100 кг Из 100 кг получаем 16 кг сушеных. Нам надо получить 80 кг Значит 80/16=5 теперь 5*100=500кг (для получения 80 кг) Из полутнны можно получить 80 кг
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