из 1 ц свежих яблок получается 16кг сушёных.Сколько потребуется свежих яблок чтобы получить 80кг сушёных?Сколько сушёных яблок можно получить из полутонны свежих? ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ КАК САМУ ЗАДАЧУ ЗАПИСАТЬ??????

Математика
из 1 ц свежих яблок получается 16кг сушёных.Сколько потребуется свежих яблок чтобы получить 80кг сушёных?Сколько сушёных яблок можно получить из полутонны свежих? ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ КАК САМУ ЗАДАЧУ ЗАПИСАТЬ??????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц   св.яблок   - 16 кгсушёных  ? ц   св.ябок  -    80 кг сушёных 0,5 т св.яблок -     ? кг сушёных   1) 80 х 100 : 16 = 500 кг = 5 ц = 0,5 тонны свежих яблок 2)  500 х 16 : 100 = 80 кг сушёных яблок
Гость:
В одном центнере 100 кг Из 100 кг получаем 16 кг сушеных. Нам надо получить 80 кг Значит 80/16=5     теперь 5*100=500кг (для получения 80 кг) Из полутнны можно получить 80 кг  
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