Был скован ознобом и спал под сугробом. Весной раскустился, к лету распустился, стал белым, как невеста, и красным прелестным.

География

Был скован ознобом и спал под сугробом. Весной раскустился, к лету распустился, стал белым, как невеста, и красным прелестным.

Автор: Гость