Был скован ознобом и спал под сугробом. Весной раскустился, к лету распустился, стал белым, как невеста, и красным прелестным.

География
Был скован ознобом и спал под сугробом. Весной раскустился, к лету распустился, стал белым, как невеста, и красным прелестным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему это цветок пион  
Гость:
это цветок пион (сто процентов)
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