Докажите что медианы , проведенные к боковым сторонам равнобедренного треугольника, равны. СРОЧНО!!
Геометрия
Докажите что медианы , проведенные к боковым сторонам равнобедренного треугольника, равны. СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углы при основании равнобедренного треугольника равны, поэтому «нижние» треугольники равны по двум сторонам и углу между ними, из чего следует равенство проведенных медиан. Что и требовалось доказать.
Гость:
Медианы не делят углы, а соединяют вершины с ерединами противоположные стороны. В равнобедреном треугольнике боковые стороны равны, следовательно точки середин равноудалённые от противоположных вершин. Вот по этому они равны .Не надо морочить голову углами. Можно расматривать и через равенство отсекаемых медианами треугольников при основании.
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