Докажите что медианы , проведенные к боковым сторонам равнобедренного треугольника, равны. СРОЧНО!!

Геометрия
Докажите что медианы , проведенные к боковым сторонам равнобедренного треугольника, равны. СРОЧНО!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углы при основании равнобедренного треугольника равны, поэтому «нижние» треугольники равны по двум сторонам и углу между ними, из чего следует равенство проведенных медиан. Что и требовалось доказать.
Гость:
Медианы не делят углы, а соединяют вершины с ерединами противоположные стороны. В равнобедреном треугольнике боковые стороны равны, следовательно точки середин равноудалённые от противоположных вершин. Вот по этому они равны .Не надо морочить голову углами. Можно расматривать и через равенство отсекаемых медианами треугольников при основании.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
решите уравнение и распишите12,8п-3,7=35,7
Ответить
Алгебра
высота трапеции равна 13 а плошадь 130 найдите среднию линию трапеции
Ответить
Алгебра
Решить неравенство. x(x+5)(2-6x)(2x-4)<(либо равно)0
Ответить
Русский язык
выполнить разбор предложений: 1.в синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. 2. но как раз стрел...
Ответить
Геометрия
Две стороны треугольника равны 7,5 см и 3,2 см. Высота, проведённая к большей стороне, равна 2, 4 см. Найдите высоту, проведённую к меньшей из данн...
Ответить