Две стороны треугольника равны 7,5 см и 3,2 см. Высота, проведённая к большей стороне, равна 2, 4 см. Найдите высоту, проведённую к меньшей из данных сторон.
Геометрия
Две стороны треугольника равны 7,5 см и 3,2 см. Высота, проведённая к большей стороне, равна 2, 4 см. Найдите высоту, проведённую к меньшей из данных сторон.
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