Две стороны треугольника равны 7,5 см и 3,2 см. Высота, проведённая к большей стороне, равна 2, 4 см. Найдите высоту, проведённую к меньшей из данных сторон.

Геометрия

Две стороны треугольника равны 7,5 см и 3,2 см. Высота, проведённая к большей стороне, равна 2, 4 см. Найдите высоту, проведённую к меньшей из данных сторон.

Автор: Гость